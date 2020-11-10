ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Порошенка померла теща

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 21:44
У Порошенка померла теща
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 листопада, у п'ятого президента України Петра Порошенка померла теща - Людмила Переведенцева. Вона хворіла на коронавірус.

Про це повідомив сам Порошенко у Telegram.

У п'ятницю в ефірі одного з телеканалів Порошенко розповів, що його теща перебуває у тяжкому стані.

"Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами", - написав сьогодні політик.

Нагадаємо, цієї осені Петро Порошенко також перехворів на коронавірус. Захворювання у Порошенка діагностували наприкінці вересня.

Як писало РБК-Україна, через декілька днів Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Тоді ж стало відомо про зараження дочки політика.

Додамо, з лікарні Порошенка виписали 12 жовтня. Політика виписали після того, як стан його здоров'я покращився.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Порошенко Петропреступления

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся