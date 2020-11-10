У Порошенка померла теща

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Сьогодні, 10 листопада, у п'ятого президента України Петра Порошенка померла теща - Людмила Переведенцева. Вона хворіла на коронавірус.

Про це повідомив сам Порошенко у Telegram.

У п'ятницю в ефірі одного з телеканалів Порошенко розповів, що його теща перебуває у тяжкому стані.

"Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами", - написав сьогодні політик.

Нагадаємо, цієї осені Петро Порошенко також перехворів на коронавірус. Захворювання у Порошенка діагностували наприкінці вересня.

Як писало РБК-Україна, через декілька днів Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Тоді ж стало відомо про зараження дочки політика.

Додамо, з лікарні Порошенка виписали 12 жовтня. Політика виписали після того, як стан його здоров'я покращився.