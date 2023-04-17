Порошенко о трибунале над Путиным: без этого глобальная безопасность будет под вопросом

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин и его сообщники в преступлениях против Украины должны судиться в международном трибунале, и это не только вопрос справедливости, но и вопрос международной безопасности.

"Все были шокированы последними доказательствами российских зверств в Украине. Это показало, что между российским террористическим государством и Игилом нет разницы. И это тысячи таких катастроф в Украине за последний год. Я был среди первых украинских военных, которые пришли в Бучу и на собственные глаза увидели улицы, полные мертвых людей, без голов, без рук", - заявил Порошенко.

Кроме того, по его мнению, решение Европейского Совета признать группу Вагнера террористической организацией, ответственной за этот геноцид, это тоже дополнительный шаг к ответственности России.

Он также подчеркнул, что привлечение Путина к ответственности за военные преступления - это один из ключевых факторов не только для Украины, но и для континента и мира.

"По крайней мере, я могу пообещать, что я, моя команда, украинский народ и украинские Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы привлечь его за решетку в Гаагу. Потому что это акт справедливости. Потому что без этой справедливости не будет победы. Но я не сомневаюсь в нашей общей победе. Для победы нам нужна депутинизация Европы, депутинизация России и, наконец, депутинизация мира. Без этого устойчивая ситуация с безопасностью все еще под вопросом", - резюмирует Порошенко.