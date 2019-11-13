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У Порошенка вимагають звільнення радника Зеленського

Новини » Політика     13.11.2019 - 14:28
У Порошенка вимагають звільнення радника Зеленського
Фото: Ірина Фріз (eurosolidarity.org)

У "Європейській солідарності" звинувачують Єрмака у введенні оману міжнародних партнерів

Інформація, надана Андрієм Єрмаком послу Вільяму Тейлору, могла ввести в оману американського дипломата. Про це заявила під час брифінгу у Верховній раді народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ЄС".

Народна депутатка вимагає звільнення радника президента Зеленського Андрія Єрмака, який, на думку Фріз, фактично виконує функції "тіньового" міністра закордонних справ і веде переговори з міжнародними партнерами України.

"Радник президента Зеленського з міжнародних питань пан Єрмак є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", – наголосила Фріз.

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Новини України Порошенко ПетроЄвропейська солідарність
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