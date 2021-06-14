ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко вимагає закласти в бюджетну резолюцію на 2022 рік індексацію зарплат і пенсій

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 червня 2021 14:51
Порошенко вимагає закласти в бюджетну резолюцію на 2022 рік індексацію зарплат і пенсій Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

У бюджетній резолюції на наступний рік має бути передбачена індексація зарплат і пенсій через значне подорожчання життя.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на погоджувальній раді.

"За законом, ми маємо розглядати питання бюджетної резолюції. Я хочу наголосити, що замість ваших президентських університетів із зарплатою 4 тисячі чи доларів, чи гривень, чи євро (бо ви ще не розібралися в цьому), нам потрібно дати адекватну бюджетну відповідь тим, хто в першу чергу постраждав від інфляції. Від двократного зростання цін на харчі, від вашого підвищення цін на тарифи, на електроенергію, на газ. Бо закон передбачає індексацію заробітних плат, зарплат бюджетників, пенсій. І гроші для цього є", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив, що пропозиції щодо запровадження так званої "нульової декларації" - удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.

Також Порошенко розкритикував владу за "атаки на українську мову".

"16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці незалежності України", - констатував Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що цього тижня Верховна рада планує взятися за олігархів, врегулювати заборгованість за природний газ, продовжити судову реформу, а також ухвалити закони, необхідні для продовження співпраці з міжнародними партнерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Порошенко Петро зарплата пенсії
NEWS
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків