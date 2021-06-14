Порошенко вимагає закласти в бюджетну резолюцію на 2022 рік індексацію зарплат і пенсій
У бюджетній резолюції на наступний рік має бути передбачена індексація зарплат і пенсій через значне подорожчання життя.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на погоджувальній раді.
"За законом, ми маємо розглядати питання бюджетної резолюції. Я хочу наголосити, що замість ваших президентських університетів із зарплатою 4 тисячі чи доларів, чи гривень, чи євро (бо ви ще не розібралися в цьому), нам потрібно дати адекватну бюджетну відповідь тим, хто в першу чергу постраждав від інфляції. Від двократного зростання цін на харчі, від вашого підвищення цін на тарифи, на електроенергію, на газ. Бо закон передбачає індексацію заробітних плат, зарплат бюджетників, пенсій. І гроші для цього є", - заявив Порошенко.
Крім того, Порошенко заявив, що пропозиції щодо запровадження так званої "нульової декларації" - удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.
Також Порошенко розкритикував владу за "атаки на українську мову".
"16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці незалежності України", - констатував Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що цього тижня Верховна рада планує взятися за олігархів, врегулювати заборгованість за природний газ, продовжити судову реформу, а також ухвалити закони, необхідні для продовження співпраці з міжнародними партнерами.