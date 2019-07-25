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Порошенко розповів про допит в ДБР

Новини » Політика    25.07.2019 - 18:16
Порошенко розповів про допит в ДБР
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко прокоментував дії Держбюро

П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, що на допиті в Державному бюро розслідувань (ДБР) він давав пояснення, що стосуються угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському". Про це він розповів в коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ми давали пояснення, вони були в усному і письмовому вигляді щодо напрямків, які стосуються абсолютно прозорої угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалася без моєї участі", - сказав Порошенко.

Крім того, за його словами, ДБР "намагається продовжувати слідчі дії проти каналу "Прямий". "Нам про це повідомили. У той же час про проросійські канали у них немає інформації", - сказав він.

Порошенко також зазначив, що він отримав ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.

"Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду щодо захисту країни, мова не йде про захист Порошенка, мова йде про захист України в суді. Твердо підкреслюю, що під час сьогоднішнього спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де фігурував Порошенко, не існує", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника глави АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

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