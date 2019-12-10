У Порошенка прокоментували нормандську зустріч: ні зради, ні перемоги

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко прокоментувала нормандську зустріч

Головними питаннями для президента РФ Володимира Путіна в Парижі були пріоритет політичного блоку над безпековим і газові переговори. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, коментуючи нормандський саміт.

"Росії не вистачило кілька місяців добудувати "Північний Потік -2", і їй конче необхідні ці кілька місяців мати транзит через Україну. Потім тема транзиту стане ще однією темою шантажу Києва. А зараз саме газове питання, а не Донбас, були вирішальними для Путіна, коли він погодився на зустріч.

Саме тому газові двосторонні переговори в кілька раз за часом переважили 10-хвилинну двусторонку президентів України і РФ, де навіть не прозвучало слово Крим (добре, що Зеленський згадав про анексований півострів на брифінгу). Плюс, Москва втомилася від санкцій, звичайно, й вже майже повернулася до столу великих – тому Путін прагне прискорити цей процес виходу РФ з міжнародної ізоляції, куди ми так важко його загнали. Але ключове – газ", – зазначила вона.

Парламентар наголосила, що ця зустріч була важливою, але не стала історичною для мирного врегулювання. "Не відбулося ні зради, ні перемоги. Ні підписання миру, ні капітуляції", – підкреслила політик.

Також Геращенко звернула увагу, що позитивним результатом саміту є обмін полоненими, адже заручники нарешті опиняться вдома.

"Прогнозовано і дуже важливо, що до кінця року будуть звільнені заручники. Для мене це має дуже особистісний вимір, вболіваю, щоб серед списку були Станіслав Асєєв і наші військові, яких з 2015 утримують бойовики в окупованому Донецьку і Луганську. Путін не віддав нам їх в грудні 2017, вкравши ще два роки життя хлопців і їх родин. Очевидно, Путін міг звільнити заручників вже давно, але тримав як козир в своєму КДБшному рукаві. Це найвагоміший результат саміту", – повідомила вона.

Геращенко наголосила, що відкладання питання безпекової дорожньої карти на наступні зустрічі є негативним результатом.

"Прогнозовано і погано, що безпекові питання не вирішені, Путін відкладає їх на другий план. Погано, що не обговорювалася дорожня карта, яка б включала першочерговість безпекових пунктів, виведення іноземних військ, повернення до протоколів вересня 2014 року. Погано, що на переговорах жодного разу не прозвучало Дебальцеве, Новоазовск", – повідомила парламентар.

Вона звернула увагу на те, що продовження тиску на Україну з боку Росії є неминучим.

"РФ спробує дотискати Україну по газовому питанню, підписанню короткотермінового контракту, відмови від позовів Нафтогазу до Газпрому на 3 млрд і 12 млрд. Москва дотискатиме на політичному блоці Мінська на своїх умовах, постійному статусі для окупованих територій і проведення виборів на території, де залишаються російські війська", – зазначила політик.

"Очевидно, що для збереження санкцій ВР буде пролонгувати старий закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Нового немає. До речі, це також пікантна деталь. Нинішня влада нищівно критикувала мінські угоди, в тому числі і прийняті нами закони, будувала на цьому свою виборчу кампанію. Натомість, нічого нового поки що не запропонувала", – повідомила вона.

Геращенко закликала нову владу зосередити зусилля на розробці власного плану мирного врегулювання, який буде відповідати національним інтересам України, замість критики попередників і загравання з Путіним.

"Президент Зеленський не обійшовся без критики попередника, Петра Порошенка, мовляв, він змушений виконувати підписане не ним, в тому числі в найболючішому питанні кордону. Критики Путіна, який не виводить війська, повторюючи про "нас там нет" і прямий діалог з Донбасом – не спостерігалося", – написала вона.

"Мінські угоди були підписані в найтрагічніші для України дні, коли треба було зупинити Іловайську і Дебальцевську бійні, вбивство українців. Ми використали паузу для нарощування міці української армії, посилення нашої оборонної сфери. Наступники, користуйтеся цим. Підпишіть свій план, свою дорожню карту, яка приведе Україну до миру через перемогу", – говорить співголова фракції "Європейська солідарність".