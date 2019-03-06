Порошенко прокоментував будівництво аеропорту у Дніпрі

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Президент впевнений, що влада повинна підтримувати проект

Президент України Петро Порошенко закликав раз і назавжди закрити питання і дискусії щодо аеропорту в Дніпропетровській області. Про це він заявив під час візиту в Дніпропетровську область у ході засідання Ради регіонального розвитку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МОСТ".

"Якщо є воля громади, ми як державна влада повинні її підтримати і закінчити експеримент. У мене було одне питання. Якщо ми допомагаємо громаді, значить, і власність повинна бути громадська. Треба зупинити цю судову тяганину, так як судова реформа повинна стати на захист інтересів громади", - сказав президент.

Мер Дніпра Борис Філатов в свою чергу звернув увагу, що однією з головних проблем Дніпра є транспортне сполучення.

"Дніпро – це велике місто-мільйонник. Найперша і основна проблема – це проблема з транспортним сполученням. Фактично місто перетворилось в анклав, який живе самостійним життям", - цитують його слова "Українські новини".

На думку Філатова, розглянутий Міністерством інфраструктури варіант будівництва за містом (на облаштованому території в смт Солоне) виглядає в очах громадськості нереалістичним і політично заангажованим, а діалог з громадою не ведеться.

"Міністерство інфраструктури утримується від професійного пояснення, чому це саме Солоне, а не Дніпро. На жаль, без діалогу з громадою іноді виникають пересуди про те, що це не більше ніж передвиборчий піар-проект. Хотілося б, щоб всі уповноважені особи мислили в першу чергу проектами, а не "прожектами", - заявив мер.

Як відомо, петиція городян до президента України про виділення держфінансування на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги чинного в міській межі дніпровського аеропорту зібрала 25 тис. необхідних голосів.

Новий аеропорт планують будувати у форматі приватно-державного партнерства. Відповідно, аеродромний комплекс, включаючи сучасну злітно-посадкову смугу, буде знаходитися в державній власності (як стратегічний об'єкт цивільного і військового призначення) та фінансуватися за рахунок бюджетних коштів.

Приватна складова проекту стосується нового аеровокзального комплексу. Готовність взяти її на себе неодноразово публічно підтверджував власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, інвестор будівництва нового Міжнародного аеропорту "Харків" у рамках підготовки "першої столиці" до Євро-2012.

Згідно з його оцінками, новий аеропорт в Дніпрі на базі чинного можна побудувати за 2-3 роки, і Ярославський готовий вкласти у зведення терміналів близько 60-70 млн доларів.

Після обговорення будівництва дніпровського аеропорту з Борисом Філатовим, бізнесмен виділила 3 млн грн на професійну оцінку стартових умов реалізації проекту спеціалізованою компанією Airoport Consulting Vienna (Австрія). Команда західних експертів і фахівців харківського аеропорту приступила до роботи в кінці січня 2019 р. Результати дослідження, за наявною інформацією, очікуються в середині березня.