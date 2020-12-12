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Порошенко закликав владу забезпечити прогрес у реформуванні оборонного сектора

Київ, Субота 12 грудня 2020 17:18
Порошенко закликав владу забезпечити прогрес у реформуванні оборонного сектора
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Також п'ятий президент подякував США за надання безпекової допомоги

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету, який передбачає військову допомогу Україні.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно зі збільшенням підтримки летальною зброєю", - повідомляє Порошенко.

На його думку, це саме той шлях, яким і треба йти з тим, щоб "відбивати апетити російського агресора щодо України".

"Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони", - наголошує Порошенко.

Він також подякував співзасновнику та співголові групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену.

"Щиро вдячний сенатору Робу Портману за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною!" - пише Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна планує розширити співпрацю з Європейським союзом у сфері безпеки. Зараз Міністерство оборони розглядає можливість участі в рамках програми структурованого співробітництва Європейського Союзу (PESCO).

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