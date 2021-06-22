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Порошенко закликав ушанувати пам'ять українців, загиблих під час Другої світової війни

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 18:21
Порошенко закликав ушанувати пам'ять українців, загиблих під час Другої світової війни Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни (22 червня) закликав ушанувати пам'ять усіх українців, які так і не повернулися додому через війну.

Про це Порошенко написав у Facebook у вівторок.

"Слава усім, хто мужньо боровся на всіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, усього прогресивного людства", - написав Порошенко.

Він зазначив, що "незліченні жертви, руїни і спустошення - страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і українському народу, за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера".

"На жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі. Майже вісім років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня вшановується пам'ять жертв Другої світової війни. Саме в цей день війська нацистської Німеччини без оголошення війни перейшли кордон Радянського союзу і почали захоплювати території.

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