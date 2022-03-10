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Порошенко закликав лідерів ЄНП ізолювати Путіна

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Четвер 10 березня 2022 19:54
Порошенко закликав лідерів ЄНП ізолювати Путіна Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити Володимира Путіна і війну проти України. На його думку, санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Порошенка під час виступу на саміті Європейської народної партії.

"Поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції! Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати півмільярда євро в Росію", - закликав Порошенко.

Він також закликав західних партнерів до єдності у боротьбі проти держави-агресора і наголосив - сьогодні Україна показує приклад справжнього єднання.

"Єдність і рішучість сьогодні надзвичайно важливі. Попри різні погляди, ми з президентом Зеленським сьогодні єдині. Як ніколи об’єднані в боротьбі за Україну! Я відчуваю справжню честь і відповідальність як п’ятий президент, що стою зараз за шостим президентом, щоб забезпечити виконання його мандата, щоб перемогти Путіна", - говорить Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" закликав союзників якомога швидше закрити повітряний простір над Україною або надати нашій армії літаки і засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

"Чи вимагає Україна занадто багато, коли ми закликаємо надати нам реактивні винищувачі, щоб самим закрити українське небо? Сьогодні український льотчик на МіГ-29 робить більше для демократії у світі, ніж десятки сучасних F-16 в ангарах. Якщо ви не можете надати Україні реактивні винищувачі, дайте нам засоби протиповітряної оборони", - наголосив Порошенко.

Він також закликав ЄНП прискорити необхідні процедури для надання Україні членства в Євросоюзі. Він підтримав ініціативу масштабного проекту відновлення на зразок "Плану Маршалла".

"Членство Украіни в ЄС - це гарантія незалежності та добробуту української держави, а також фіаско ганебного проекту "русского мира", - резюмував Порошенко.

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