Порошенко: прийняття закону про мову стало одним із найбільших досягнень нашої команди

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Перехід сфери обслуговування на українську - це ще один вагомий крок до посилення значення державної мови.

Про це написав п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"Відсьогодні, згідно закону про мову, мовою сфери обслуговування офіційно стає українська. У сфері, де досі прийнято демонстративно нехтувати правами україномовних. Тож це ще один вагомий крок до посилення ролі і значення державної мови, запрограмований нашою командою. Та не слухайте тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити вселенську драму", - наголошує Порошенко.

Він зазначає, що в Україні україномовна людина має право спілкуватися українською, а російськомовна - російською.

"І нічого їй за це не буде. Усе інше - маніпуляції. Адже за проханням чи на вимогу клієнта надавати послуги іншою мовою, у тому числі російською, не забороняється. Так, перше слово - українське, а далі мову вибирає споживач. Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний", - запевняє п’ятий Президент.

На його думку, попередження та штраф у разі повторного порушення чекають не на споживачів, а надавачів послуг - службовців та працівників, які вперто відмовляються обслуговати українською громадян, які, маючи на своїй стороні закон, прагнуть спілкуватися українською", - пояснює лідер "ЄС".

Порошенко наголошує, ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування.

"Наприклад, в моїй родині говорять і українською, і англійською, і російською. Не секрет, що і я сам українську опанував уже в дорослому віці", - пише Порошенко.

Він переконаний, що прийняття закону про мову стало одним із найбільших позитивних досягнень 2014-19 років. "Натомість ОПЗЖ Бойка-Медведчука постійного намагаються атакувати закон про мову. Ми вже відбили кілька атак. Цього разу вони просувають законопроект №4528, який дозволить порушувати Закон про мову абсолютно безкарно", - застерігає він.

Нагадаємо, перше у цьому році пленарне засідання парламенту призначене на 26 січня. За словами Порошенка, "Європейська солідарність" готова знову захищати державну мову.