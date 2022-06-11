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Порошенко презентував комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими фахівцями

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Субота 11 червня 2022 16:29
Порошенко презентував комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими фахівцями Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

В Україні презентували перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки. Техніка невдовзі вирушить на фронт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка у Facebook.

За його словами, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження.

Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором, які мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Starlink миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ.

"Закордонні аналоги коштують мільйони доларів. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були. Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на "Справу Громад", додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка - в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні", - заявив Порошенко.

Ініціатор проекту, ветеран війни проти Росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем.

Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

Порошенко презентував комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими фахівцями

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