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Порошенко запропонував 4 шляхи розблокування експорту українського продовольства

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Неділя 22 травня 2022 17:55
Порошенко запропонував 4 шляхи розблокування експорту українського продовольства Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

За його словами, Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

  • Варіант перший - позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту Росії, якщо не буде розблокована Україна.
  • Другий - безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.
  • Третій - постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних сил, і вони самі розблокують.
  • Четвертий - сухі порти на західному кордоні.

Порошенко наголошує: відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт понад 22 мільйонів тонн українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - додає Порошенко.

На його переконання, розблокування українських портів - сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.

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