Порошенко: не дозволимо владі перетнути "червоні лінії"

Символічно 14 жовтня у День захисників і захисниць України на збори приїхали більше 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки.

Ветерани війни з Росією принесли урочисту клятву народу України. Текст клятви проголосив координатор ГО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран війни, морський піхотинець Андрій Підлісний. Учасники ГО присягнули дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів; через усе життя пронести вірність Україні, своєму народові і своїм побратимам; завжди бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці зі зброєю в руках.

"Дорогі бойові побратими і посестри, дорогі "Брати по зброї", дорогі українці! В цей святий день я хочу привітати вас з Днем захисників і захисниць. Історія цього дня українського війська йде коріннями в тисячу років. Сьогодні свято Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День УПА", - сказав Порошенко ветеранам війни проти російської агресії.

За його словами, у 2014 році саме захисники України зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора.

"І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято, - нагадав Порошенко.- Ми служимо Державі Україна і українському народу, робимо все можливе, щоб відстояти нашу свободу, нашу Незалежність, рухати країну вперед до Європейського Союзу, до НАТО. І ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 2019 року - це тримати "червоні лінії", які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію, підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю, так як вони це зробили під час так званого "відведення" або зобов’язань щодо так званої "формули Штайнмайєра".

Порошенко підкреслив, що саме захисники є рушійною силою змін держави.

"Тому сьогодні ми тут. Я тут, щоб вам подякувати, - сказав лідер "Європейської Солідарності". - Головні наші з вами перемоги ще попереду. І ми з вами нікому не дамо зруйнувати ту державу, яку ми почали будувати в 2014 році і дуже багато зробили за 5 років. Одним із основних наших здобутків була розбудова армії. Коли нам підсовували папірці як "гарантію" українського суверенітету, я завжди казав: надійним гарантом українського суверенітету, незалежності української держави є Збройні сили України. Наше з вами завдання - тримати порох сухим. І ми завжди будемо напоготові".