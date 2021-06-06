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Порошенко: вітаю журналістів, які протидіють російській агресії

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Київ, Неділя 06 червня 2021 19:44
Порошенко: вітаю журналістів, які протидіють російській агресії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українських журналістів з професійним святом.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Щиро вітаю усіх українських журналістів, які мають свій вагомий і незалежний голос і, незважаючи ні на що, сміливо доносять суспільству слово правди. Дякую кожному з вас, хто працює для того, щоб об’єднати націю, кожному, хто уже багато років протидіє російській агресії в інформаційному полі України. Міцного здоров’я вам, натхнення та мужності. З Днем журналіста", - написав Порошенко.

Щиро вітаю усіх українських журналістів, які мають свій вагомий і незалежний голос і, незважаючи ні на що, сміливо...

Posted by Петро Порошенко on Saturday, June 5, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня в Україні відзначаться День журналіста.

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