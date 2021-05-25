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Порошенко привітав митрополита Епіфанія з Днем ангела

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 19:36
Порошенко привітав митрополита Епіфанія з Днем ангела Фото: митрополит Епіафній та Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з Днем Ангела.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Радий особисто привітати предстоятеля Православної церкви України Блаженнішого митрополита Епіфанія з Днем ангела. Щиро бажаю Вам довгих і благих літ творити життєву місію на благо України та народу. Сьогодні наша родина, як і вся православна громада, підносить теплі побажання та молитви за Вас, Владико. Нехай Ваш небесний покровитель та Всемилостивий Господь дарують Вам міцне здоров’я, мудрість та силу. Та винагородять Ваші добрі діяння щедротами та милістю", - написав Порошенко.

Радий особисто привітати Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Митрополит Епіфаній з Днем ангела. Щиро бажаю Вам довгих і благих літ творити життєву місію на благо України та народу!

Posted by Петро Порошенко on Tuesday, May 25, 2021

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.

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