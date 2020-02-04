ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко привітав митрополита Єпіфанія з першою річницею інтронізації

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 08:34
Порошенко привітав митрополита Єпіфанія з першою річницею інтронізації
Фото: митрополит Епіфаній та Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко переконаний, що ПЦУ зміцнилася і користується авторитетом у світі завдяки митрополиту Єпіфанію

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у понеділок, 3 лютого, привітав предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Єпіфанія з першою річницею інтронізації та днем народження.

"Сьогодні у всіх нас велике свято. Свято, коли держава має міцний фундамент нашої церкви. Свято, коли країна має духовних лідерів. Лідерів, які ведуть країну за собою, які сіють віру в Господа нашого Ісуса Христа. Сіють віру в справедливість, вселяють віру в Україну", - наводить слова Порошенка прес-служба "Євросолідарності".

Порошенко зазначив, що цей рік був дуже непростим, але в цей рік сотні парафій долучилися до нашої церкви".

"Пройшов всього лише рік, але вже рік. За цей рік відбулося стільки подій. Дуже багато хто розраховував, що за цей рік наша церква не пройде цих випробувань. Але хочу підкреслити, що під мудрим керівництвом Його Блаженства церква зміцнилася, твердо стала на ноги. І сьогодні користується абсолютно заслуженою повагою у всьому світовому православ'ї", - підкреслив п'ятий президент України.

У свою чергу митрополит Епіфаній підкреслив, що за останніми опитуваннями, майже 40 відсотків українців називають себе віруючими ПЦУ.

"Я вдячний вам, тому що саме завдяки вашому героїчному подвигу Україна у свій час отримала історичний документ Томос. Тому потрібно й надалі багато працювати, щоб наша церква надалі затверджувалася, росла, і всі православні українці, об'єднавшись, творили наше спільне майбутнє", - сказав митрополит Епіфаній, звертаючись до Порошенко.

У Порошенка вимагають притягнення до відповідальності фігурантів "плівок Труби" Світовий конгрес українців зробив заяву через переслідування Порошенко
Новини України Порошенко ПетроЄпіфаній
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся