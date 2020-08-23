У Порошенка підтримують підписання меморандуму єдності українських сил

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В партії наголошують, що зусилля "троїстого союзу" вже поставили Україну над прірвою капітуляції

Партія "Європейська солідарність" підтримує звернення громадських діячів щодо консолідації патріотичних організацій, рухів та партій та підписання Меморандуму єдності українських сил.

Про це йдеться на сайті політсили.

”Ми переконані, що лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії. Україна, її Незалежність, її європейське майбутнє - у небезпеці. Зовнішній ворог - Путін, який окупував нашу землю, не збирається відмовлятись від своїх загарбницьких намірів. Внутрішня біда - непрофесійна, популістська зелена влада, розмінює свою відповідальність перед народом на дешеві спектаклі. А нахабна та цинічна проросійська політична колона не приховує свого бажання повернути Українську державу в імперське стійло”, - йдеться у зверненні.

В партії наголошують, що зусилля цього "троїстого союзу" вже поставили Україну над прірвою капітуляції та економічної катастрофи.

"У такі часи як ніколи важлива відповідальність та вміння поборювати власні амбіції заради національних інтересів. Саме тому ми підтримуємо Меморандум єдності українських сил та закликаємо всі національні державницькі партії, рухи та об’єднання, громадські організації приєднатися до Меморандуму та продемонструвати вміння діяти разом заради свободи та незалежності нашої країни", - додають в "Євросолідарності".

Нагадаємо, раніше партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union).