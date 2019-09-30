У Порошенка підтримали бойкот ПАРЄ

Фото: Володимир Ар'єв (УНІАН)

У Порошенка сподіваються, що у майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче

Депутат Верховної ради від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв заявив про підтримку бойкоту Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Рішення про бойкот цієї сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яке ухвалила нова українська делегація, я абсолютно і повністю підтримую. Тому, що в даному разі відсутність голосу буде лунати значно сильніше, за наявність цього голосу", - підкреслив Володимир Ар’єв.

За його словами, якби українська делегація приїхала на сесію ПАРЄ "так наче нічого не сталося" - це було б рамках російського сценарію і сценарію тих, хто підтримує повернення Росії у ПАРЄ.

Парламентар також особливо відзначив тих депутатів національних парламентських делегацій, які прийняли рішення про індивідуальну неучасть у нинішній сесії ПАРЄ, зокрема, це депутати від Литви.

"Хоча погоджуючись з українською делегацією у тому, що вони прийняли стратегічне рішення, але не погоджуюсь із тим, що вони його прийняли запізно. Вони затягнули з прийняттям рішення про бойкот аж до 23 вересня. Буквально тиждень тому було ухвалено це рішення", - у той же час зазначив Володимир Ар’єв.

За його словами, саме через це багато делегацій не дочекались рішення від України і вирішували самостійно чи брати участь у нинішній сесії ПАРЕ, дехто з депутатів відмовився від участі в індивідуальному порядку.

"Тому така єдність була порушена. І я сподіваюсь, що в майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче, ніж це було цього разу", – додав він.

За його словами, ефект від цього бойкоту міг бути більш масштабним і вагомим.

Парламентар висловив жаль, що представники української делегації до нього звернулися запізно, і тому вже не можливо було мобілізувати значну підтримку серед інших делегацій в ПАРЄ.

"Але бойкот з боку української делегації абсолютно виправданий", - наголосив Володимир Ар’єв.

Він підкреслив, що ПАРЄ сама порушила свої головні принципи. Крім того, є питання щодо легітимності обрання російських депутатів під час виборів в РФ, за участю виборців анексованого Криму. А отже і їхня участь у будь-яких голосуваннях на сесії у ПАРЄ ставить під сумнів легітимність таких рішень Асамблеї.

"Делегітимізація структури під назвою ПАРЄ відбулась у червні з прийняттям рішення про повернення російської делегації. Тому працювати в цій структурі, поки ця організація не відновить до себе довіру, я вважаю сенсу немає", - сказав політик.

Він також прокоментував наміри президентського комітету ПАРЄ відвідати Україну.

"Я вважаю, що це може бути кроком на зустріч Україні, але маленьким. Питання не в тому, що сам факт проведення президентського комітету ПАРЄ у Києві, це вже добре. Питання у тому, з чим приїде президентський комітет, з якими меседжами", - сказав Володимир Ар’єв, додавши: "Якщо від нас будуть вимагати прийняти все, як є, то я вважаю, що президентський комітет має поїхати туди, звідки приїхав".

Він вважає, що комітет має приїхати в Україну з конкретними пропозиціями як відновити довіру і виходити із ситуації, коли Парламентська асамблея дискредитувала сама себе.