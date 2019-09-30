ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка підтримали бойкот ПАРЄ

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:26
У Порошенка підтримали бойкот ПАРЄ
Фото: Володимир Ар'єв (УНІАН)

У Порошенка сподіваються, що у майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче

Депутат Верховної ради від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв заявив про підтримку бойкоту Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Рішення про бойкот цієї сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яке ухвалила нова українська делегація, я абсолютно і повністю підтримую. Тому, що в даному разі відсутність голосу буде лунати значно сильніше, за наявність цього голосу", - підкреслив Володимир Ар’єв.

За його словами, якби українська делегація приїхала на сесію ПАРЄ "так наче нічого не сталося" - це було б рамках російського сценарію і сценарію тих, хто підтримує повернення Росії у ПАРЄ.

Парламентар також особливо відзначив тих депутатів національних парламентських делегацій, які прийняли рішення про індивідуальну неучасть у нинішній сесії ПАРЄ, зокрема, це депутати від Литви.

"Хоча погоджуючись з українською делегацією у тому, що вони прийняли стратегічне рішення, але не погоджуюсь із тим, що вони його прийняли запізно. Вони затягнули з прийняттям рішення про бойкот аж до 23 вересня. Буквально тиждень тому було ухвалено це рішення", - у той же час зазначив Володимир Ар’єв.

За його словами, саме через це багато делегацій не дочекались рішення від України і вирішували самостійно чи брати участь у нинішній сесії ПАРЕ, дехто з депутатів відмовився від участі в індивідуальному порядку.

"Тому така єдність була порушена. І я сподіваюсь, що в майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче, ніж це було цього разу", – додав він.

За його словами, ефект від цього бойкоту міг бути більш масштабним і вагомим.

Парламентар висловив жаль, що представники української делегації до нього звернулися запізно, і тому вже не можливо було мобілізувати значну підтримку серед інших делегацій в ПАРЄ.

"Але бойкот з боку української делегації абсолютно виправданий", - наголосив Володимир Ар’єв.

Він підкреслив, що ПАРЄ сама порушила свої головні принципи. Крім того, є питання щодо легітимності обрання російських депутатів під час виборів в РФ, за участю виборців анексованого Криму. А отже і їхня участь у будь-яких голосуваннях на сесії у ПАРЄ ставить під сумнів легітимність таких рішень Асамблеї.

"Делегітимізація структури під назвою ПАРЄ відбулась у червні з прийняттям рішення про повернення російської делегації. Тому працювати в цій структурі, поки ця організація не відновить до себе довіру, я вважаю сенсу немає", - сказав політик.

Він також прокоментував наміри президентського комітету ПАРЄ відвідати Україну.

"Я вважаю, що це може бути кроком на зустріч Україні, але маленьким. Питання не в тому, що сам факт проведення президентського комітету ПАРЄ у Києві, це вже добре. Питання у тому, з чим приїде президентський комітет, з якими меседжами", - сказав Володимир Ар’єв, додавши: "Якщо від нас будуть вимагати прийняти все, як є, то я вважаю, що президентський комітет має поїхати туди, звідки приїхав".

Він вважає, що комітет має приїхати в Україну з конкретними пропозиціями як відновити довіру і виходити із ситуації, коли Парламентська асамблея дискредитувала сама себе.

Стало відоме ім'я наступного президента ПАРЄ Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ через України
Новини України Володимир Ар'євПорошенко ПетроПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся