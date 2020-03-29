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Порошенко: з перших днів епідемії ми робимо все можливе, щоб захистити українців

Новини » Політика     29.03.2020 - 14:09
Порошенко: з перших днів епідемії ми робимо все можливе, щоб захистити українців
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Депутати та волонтери збирають допомогу для регіонів в офісі партії Порошенка

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" разом з активістами ГО "Справа Громад" і "Солідарна молодь", волонтерами продовжують формувати продуктові набори від Фонду Порошенка, які вже почали розвозити у різні області України. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і в тому числі це заклик до влади - піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської солідарності" робить необхідне для того, щоб в кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога в першу чергу моральна. Кожен має пишатись, що він є українцем. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна - понад усе", - сказав п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

Своєю чергою, співголова партії Ірина Геращенко закликала пенсіонерів залишатися на самоізоляції.

"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", - додала Ірина Фріз.

В прес-службі зазначили, для того, щоб стати волонтером проекту або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватись на платформі v2020.org.ua.

Нагадаємо, раніше фонд Порошенка вже передав реанімаційне обладнання у лікарні Львова, Одеси, Дніпра, Вінниці та у Монастириську лікарню Тернопільської області.

Також коштом Фонду були відновлені 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги, придбаний апарат ШВЛ для львівської лікарні. Фонд планує оперативно відновити апарати ШВЛ для Вінницької дитячої лікарні.

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