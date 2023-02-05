Порошенко передал терминалы Starlink и рации в новую бригаду ДШВ

"У нашей борьбы нет выходных. Просто сейчас формируется новая бригада ДШВ. В ее руководстве и составе - мои собратья и старые друзья. Это - Вальтер Шеффер, с которым мы вместе в Черновцах сделали много полезных дел. И легендарный военный с позывным "Батя". И я с радостью откликнулся закрыть их потребности прямо сейчас", - написал Порошенко.