Порошенко передал комплекс БПЛА разведчикам, которые первыми вошли в Снегиревку

Пятый президент Петр Порошенко передал комплекс БПЛА Poseidon разведчикам 131 батальона, который участвовал в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Для меня было честью сегодня встретиться с ребятами, пообщаться, пожать руки и передать комплект Poseidon с тремя боевыми "птичками". Наша команда передает усовершенствованный комплекс с обновленным программным обеспечением. Бойцы 131-го разведбата прошли тщательное обучение. И мы их сегодня поздравляем. потому что это первый выпуск нашей совместной программы по подготовке операторов для "Посейдона", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что комплексы прошли очень строгое испытание в противодействии враждебному РЭБу.

"Мы продолжаем модернизацию. А личному составу разведбата я хочу передать слова искренней благодарности от всех украинцев за героические действия по освобождению Снегиревки и освобождению Херсонской области. Мы гордимся вами", - добавил политик.