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Порошенко: треба зупинити війну в 2022 році, інакше почнуться небезпечні процеси

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Четвер 16 червня 2022 19:58
Порошенко: треба зупинити війну в 2022 році, інакше почнуться небезпечні процеси Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Російську війну в України треба зупинити у 2022 році, інакше почнуться небезпечні процеси по всій земній кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка під час виступу на 9-му Глобальному бакинському форумі.

"Не буде миру, стабільності та безпеки, якщо ми не зупинимо Путіна. Це не війна проти України, це війна, яка була заздалегідь спланована і тепер ведеться Росією проти всіх нас. В Україні зараз вирішується майбутнє світу. Немає місця десь осторонь чи посередині, тому що зло є злом. Ви повинні вибрати свою сторону. Тому мій рішучий заклик до всіх вас буде таким: приєднуйтесь до глобальної антипутінської коаліції і приєднуйтесь вже сьогодні", - заявив Порошенко.

За його словами, Росія використовує все, що у неї є, щоб шантажувати світ.

"Це не продовольча криза, яка кидає виклик світові - це "голодна війна" Путіна. Це не міграція, яку провокує голод - це "війна біженців" Путіна. Назріває не енергетична криза - "енергетична війна" Путіна. І все це супроводжується агресивною путінською дезінформацією та пропагандою, які отруюють розум людей", - додає Порошенко.

Він також наголосив, що стратегія депутінізації означає більше зброї для України.

"Йдеться про додаткові санкції проти Росії, енергетичне та торгове ембарго, про відсутність торговельних угод з Москвою. Зрештою, йдеться також про План Маршала щодо відбудови України. І про перспективи членства України в ЄС та НАТО", - говорить Порошенко.

Глобальний Бакинський Форум відбувається під егідою президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тема цьогорічного форуму - "Загрози глобальному світопорядку".

У форумі беруть участь колишні глави держав та урядів, міністри, офіційні представники міжнародних та неурядових організацій, впливові політики з-понад 50 країн світу.

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