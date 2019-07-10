Порошенко: ми нікому не дозволимо завдати армії удар у спину

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко зустрівся з ветеранами АТО

Команда "Європейської солідарності" в новому парламенті захищатиме українську армію і точно не дозволить "прокремлівській п’ятій колоні" завдати удару у спину українським військовим. Про це п’ятий президент України, лідер партії заявив під час зустрічі з ветеранами АТО у Мукачеві, передає РБК-Україна.

"Є речі, які мені зараз не подобаються. Скасували парад. Кому він заважав? Хочуть на сто тисяч скоротити армію – хіба ми дозволимо їм це зробити під час війни? Хочуть заборонити армії стріляти у відповідь – це означає перетворити наших воїнів у полонених, які будуть на лінії фронту. Це називається реванш", – наголосив Порошенко.

Він подякував бійцям за мужність і справжній патріотизм. "Ми з вами, вашими зусиллями зберегли Україну. І сьогодні ми разом маємо боронити Україну. Ми маємо реформувати Україну, захистити її, зберегти державу. Зберегти армію, бо армія зараз знаходиться під величезним тиском. У 2014 році хлопці, які були мобілізовані, на фронті отримували 600 гривень – це було неправильно. Ми зробили все від нас залежне, і тепер вони отримують 29 тисяч гривень на лінії фронту – і це правильний вибір держави, яка себе шанує і поважає", – підкреслив Порошенко.

Лідер партії "Європейська солідарність" також зателефонував ветеранові АТО, прикордоннику, учаснику "Ігор нескорених" Рустаму Росулу і передав йому вітання від побратимів і Марини Порошенко. "Я хочу сказати, що ми тебе дуже шануємо, міцно тиснемо руку і щоб усе в тебе було гаразд. Велика подяка за те, що ти робиш для України!", – сказав Порошенко.