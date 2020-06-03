Адвокати Порошенка розповіли про подробиці штурму ДБР в Музеї Гончара  

Фото: під час спецоперації ДБР в Музеї Гончара (eurosolidarity.org)

У Порошенка назвали штурм музею Гончара сигналом тотального контролю владою правоохоронних органів

Штурм Національного музею Гончара під час презентації там картин родини Порошенків - це світова ганьба й ще один сигнал того, що влада взяла під контроль правоохоронні органи з метою переслідування опозиції.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає прес-служба Порошенка.

"Якщо сьогодні на це свавілля закривати очі, завтра вони так само незаконно без жодних рішень судів, без жодних документів, без жодних підстав втомляться в офіси будь-якої компанії, вломляться в житло будь-кого з наших громадян", - заявив Герасимов.

Присутні на прес-конференції адвокати Петра Порошенка – Ілля Новіков та Ігор Головань - заявили, що до штурму музею безпосередньо причетні генпрокурор Ірина Венедіктова, яка на момент порушення провадження очолювала ДБР, заступник директора ДБР Соколов, а також перший заступник, колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, які відповідно до закону не мають права втручатися у слідство.

"Отримані документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації в ЗМІ. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім’я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора", - заявив Ілля Новіков.

Щодо самого штурму, наголошує Новіков, то ДБР, за його словами, фактично, керувалося начебто "наявною оперативною інформацією", виходячи із поведінки людей, у власності яких перебувають картини, тобто директора музею, що ці картини "планують знищити як речовий доказ у справі".

"І для того, щоб цього не допустити, була влаштована ця акція, яку ви всі бачили. Крім того, ми вже говорили про те, що навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними. Зараз ми розуміємо, чому це відбулося", - додав Новіков.

Також адвокати звернули увагу на те, що пізніше ДБР передало ці картини на зберігання тому ж самому керівництву музею Гончара.

"Цілий уповноважений ДБР робить висновок, що достатні підстави вважати, що можливе знищення майна. Тобто в нього достатні підстави вважати, що керівництво Музею Гончара бажає знищити 43 картини всесвітньо відомих художників вартістю, як вони самі сказали, скажену купу мільйонів доларів. Саме ці брехливі кілька рядків були покладені слідчим Дощенком в основу для організації зламу дверей, захоплення музею і проведення незаконного обшуку в приміщенні Музею Гончара. Як ми бачимо, жодної необхідності рятування майна не було. Це доводить також і те, що картини лишалися на місці та були передані на зберігання музею, якого за кілька годин до того підозрювали у намірах знищити ці картини", - говорить Ігор Головань.

Він також продемонстрував аудіозапис обшуку музею, де видно, що слідча група ДБР неодноразово порушила законодавство. Ці та інші порушення вже оскаржуються адвокати у відповідному порядку.

"Вже оскаржена бездіяльність правоохоронних органів стосовно реєстрації кримінального провадження стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів. Подано також 5 заяв про кримінальне правопорушення стосовно дій, які вчинили, а саме зловживання своїм службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи, службове підроблення, тобто внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа, мається на увазі протокол обшуку та інші документи досудового розслідування. Ще дві заяви подано стосовно перешкоджання діяльності депутатів та журналістів. Ми зробимо все можливо і доб’ємося, щоб всі ті, хто брав участь в цьому дійстві, були притягнені до передбаченої законом відповідальності", - переконаний Головань.

Нагадаємо, 26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

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Автор: РБК-Україна