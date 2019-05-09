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Порошенко назвав ЗСУ гарантом збереження української державності

Новини » Політика    09.05.2019 - 00:27
Порошенко назвав ЗСУ гарантом збереження української державності
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України взяв участь у акції "Перша хвилина миру"

Президент України Петро Порошенко вважає, що українська армія є гарантом збереження української державності та продовження всіх реформ, оскільки захищає батьківщину від зазіхань російського агресора. Про це він заявив під час акції "Перша хвилина миру", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Гарантом збереження української державності та всіх перетворень в країні є нові Збройні сили України", - сказав Порошенко.

Він додав, що його найважливішим завданням на посаді президента було зробити все можливе для того, щоб "змінити критичну ситуацію, до якої довели військо на момент початку російської агресії".

Він також подякував українським військовослужбовцям за захист країни від російської агресії та зазначив, що новому президентові дістався військовий потенціал, "достатній, щоб впевнено боронити країну від зазіхань".

"Стверджувати, що у нас "громадянська війна" так само цинічно, як, для прикладу говорити про те, нібито в сорокові роки в Росії був внутрішній конфлікт, а Гітлер лише допомагав армії Власова чи козакам Краснова", - додав президент.

Нагадаємо, в Україні 8 травня - День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. 

 

 

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