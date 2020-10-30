Порошенко назвав шляхи виходу з конституційної кризи

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Вихід з конституційної кризи, спровокованої рішенням КСУ, починається з повернення дій влади у правове поле.

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає сайт політсили.

Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак.

"Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п’ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три", - заявив Порошенко.

Зараз рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків, вважає п’ятий президент. Водночас на думку Порошенка, саме влада створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному суді.

"І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група "За майбутнє". Ця група з усіма потрохами належить Коломойському", - додає Порошенко.

Він також наголошує, що для виходу з кризи президент має зробити:

Повернути ситуацію у правове поле.

Провести прозорий конкурс на вакантні посади в Конституційному суді.

Організувати прозорі конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.

Продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.

Подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан.

"Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом", - резюмує Порошенко.

Раніше КСУ в заяві підкреслив, що підтримує введення відповідальності за недостовірне декларування. Однак антикорупційне законодавство повинно чітко визначати коло суб'єктів злочину.

Також сьогодні голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що суд ще не прийняв рішення з приводу окремих положень законів про е-декларуванні.