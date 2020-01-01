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Порошенко назвав головні здобутки 2019 року

Новини » Політика     01.01.2020 - 16:40
Порошенко назвав головні здобутки 2019 року
Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Петро Порошенко вважає Томос, курс на ЄС і закон про мову головними перемогами 2019 року

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав 2019 роком великих звершень для України. Про це він розповів під час інтерв'ю за підсумками року на телеканалі "Прямий", передає "РБК-Україна".

"Перш за все це подія навіть не століття, а подія тисячоліття, подія, яку Вселенський патріарх назвав величезною подією для всього світового православ’я – це надання Томосу про автокефалію для православної церкви України. Це точно означає, що Господь почув молитви і в Україні всі православні церкви українські об’єдналися в одну. І це величезне досягнення", – наголосив Петро Порошенко.

Також він відзначив як одне з державотворчих досягнень ухвалення закону про мову.

"Закон про українську мову, який захищає, не утискаючи мови національних меншин, нашу державну мову і створює дуже серйозні мотивації для того, щоб її вивчали і досліджували – це дуже-дуже добре", – переконаний п’ятий Президент.

"Третя позиція – це ухвалення Верховною Радою мого проекту закону про зміни до Конституції в частині Європейського Союзу та НАТО, який визначає обов’язковість цього елементу зовнішньої політики держави – як повномасштабне членство в Європейському Союзі, повномасштабне членство в НАТО. Це відповідь на позиції зовнішньополітичні, відповідь на позиції безпекові. Яким чином Україна має рухатись, який вектор розвитку держави. Ми покінчили із сумнозвісною політикою багатовекторності, «розброду і шатання». Я думаю, що це надзвичайно важливо», – вважає Порошенко.

Він також нагадав, що завдяки його президентським директивам Україна отримала низку важливих перемог у міжнародних судах проти країни-агресора.

«Ніколи в світі ми не мали прецедентів, коли країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, країна, яка є другою у світі за військовим потенціалом, визнана офіційно країною-агресором і на неї міжнародними судами накладені санкції.

Це і Міжнародний трибунал в Гамбурзі після акту агресії проти українських Військово-Морських сил в Керченській протоці і перекриття Азовського моря. Це – і факт фінансування тероризму, який був визнаний Міжнародним судом ООН, прийнятий до розгляду і визначена юрисдикція суду ООН проти Російської Федерації за позовом України. І багато-багато інших судів, починаючи від переслідування кримських татар і завершуючи морським трибуналом щодо видобутку газу на українському шельфі. І ці перемоги достатньо важливі», – наголосив Порошенко.

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