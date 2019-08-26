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Порошенко назвав формулу незалежності України

Новини » Політика    26.08.2019 - 12:34
Порошенко назвав формулу незалежності України
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Такою "формулою" для Порошенка є армія, мова і віра

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав формулу незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Днями в інтерв’ю мене запитали про формулу незалежності. Безумовно, для мене такою формулою є армія, мова і віра", - розповів Порошенко в інтерв‘ю телеканалу "Україна".

Він запевнив, що під час п’ятирічної каденції намагався зробити все можливе для створення державних інституцій, які б користувалися повагою з боку народу.

"На жаль, фундаментальні зміни не стали незворотними, і ми все ще маємо їх захищати. Зараз маємо величезну кількість атак, в тому числі і з боку країни-агресора в інформаційному просторі. Все це елементи гібридної війни. Відбуваються атаки на армію. В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, фактично йде атака на приниження ролі українського воїна і української армії", - сказав Порошенко.

За його словами, до "атаки" на українську церкву вже долучилися правоохоронні і судові органи.

"Робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України. Також йде атака на мову. Вже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, запровадити, поки що в окремих регіонах, другу офіційну мову", - вважає політик.

Порошенко вважає, що такі дії будуть мати руйнівні наслідки для держави: "І ми точно цього не маємо допустити".

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