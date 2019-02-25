Порошенко: монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В Україні субсидії наразі отримують 3,7 млн домогосподарств

Президент України Петро Порошенко під час виступу на Раді регіонального розвитку Київської області наголосив, що монетизація субсидій і індексація пенсій є початком ефективних кроків у боротьбі з бідністю. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що наразі Україні вдалося подолали економічні наслідки агресії з боку Російської Федерації.

"Зараз, коли ми подолали економічні наслідки російської агресії, коли відновлюється зростання і з’являються реальні можливості вирішення соціальних проблем, ми відкриваємо другий фронт. Перший фронт всім зрозумілий - Україна робить надзусилля, щоб дати відсіч російському агресору. Але є в нас ворог аж ніяк не менш небезпечний, ніж російська агресія. Знаєте ім’я цього ворога? Це є бідність. І ми сьогодні маємо відкрити фронт боротьби з бідністю", - наголосив Порошенко.

"Чому саме сьогодні? Чому не раніше? Бо чотири роки ми проводили реформи, щоб створити економічний фундамент держави", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що вдалося забезпечити високі надходження і формування золотовалютних резервів держави, стабілізувати національну валюту, банківську систему, уповільнити інфляцію, скоротити бюджетний дефіцит.

"І як наслідок сьогодні почали надходити ресурси, які дозволяють нам починати ефективні кроки по боротьбі з бідністю", - підкреслив Порошенко.

Президент нагадав, що було прийнято рішення про монетизацію субсидій, зокрема майже 215 тис. домогосподарств у Київській області отримали субсидії на сплату вартості житлово-комунальних послуг.

"В цілому по Україні субсидії наразі отримують 3 мільйони 700 тисяч домогосподарств, наголошую, з яких 70% це пенсіонери", - зауважив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що вже в березні громадяни отримають на руки живі гроші і самі будуть оплачувати ними комунальні послуги. В середньому субсидія складає 1600 грн. Він додав, що це є довірою до людей. Президент наголосив, що з 1 березня запроваджується нова практика - автоматична індексація пенсій.

"Наголошую, що ще в 2017 році була визначена дата 1 березня 2019 року (з якої почнуть індексацію пенсій, -ред.). Пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів. Наголошую, мова йде не про одноразову акцію, а про збільшення пенсійних виплат. Віднині така процедура буде автоматично здійснюватися щороку з урахуванням двох факторів: перша - рівень інфляції, друге - зростання середньої заробітної плати в країні", - наголосив Порошенко.

За його словами, поточний перерахунок пенсій склав 17% і має складати не менше 100 грн.

"Але і 100 грн це не достатньо. Тому на нараді в Пенсійному фонді я запропонував здійснити і запровадити одноразову виплату допомоги найменш захищеним і забезпеченим пенсіонерам, тим, хто отримує нижче або на рівні мінімальної пенсії", - додав глава держави.

За словами президента, це буде здійснюватися за рахунок надходжень від розмитнення автомобілів на європейських номерах.

"22 лютого термін (пільгового розмитнення так званих "євроблях", - ред.) завершився. Як ви думаєте скільки коштів надійшло до Пенсійного фонду і державного бюджету від "євробляхерів"? Не два, не три, не п’ять, не сім, а 13,6 млрд грн надійшло до державного бюджету і Пенсійного фонду. І сьогодні є в нашому розпорядженні, щоб забезпечити ці виплати. Частина пішла на покриття дефіциту, левова частина - піде зараз на одноразову виплату для компенсації індексації 2015-2016 років. Загалом це складає 2410 грн - отримає кожен пенсіонер з мінімальною виплатою додатково до своєї надбавки. Ця виплата буде здійснюватися двома рівними траншами по 1205 грн. в березні і квітні", - наголосив глава держави.

"Впевнений, що з року в рік ми випереджаючими темпами - так само як ми робили з мінімальною зарплатою - зараз ми так будемо робити з пенсіями. Це наша відповідь: бойові дії - на фронті, у боротьбі з бідністю - монетизація субсидій, збільшення і індексація пенсій. Зараз ми ретельно обговорюємо ще і підтримку багатодітних родин", - наголосив президент, додавши, що сьогодні є ініціатива щодо виплати у розмірі прожиткового мінімуму на кожну третю і наступну дитину, що стимулюватиме зростання населення, підтримку родин і боротьбу з бідністю.