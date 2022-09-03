ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку ЗАЕС, треба вводити миротворців ООН

Новость на русском →
Субота 03 вересня 2022 16:31
Порошенко: якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку ЗАЕС, треба вводити миротворців ООН Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав до запровадження миротворчої місії ООН на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі французького LCI.

"На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок", - заявив Порошенко.

На його думку, МАГАТЕ має чесно сказати - якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу.

"Демілітаризація ЗАЕС - один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ. Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination - ядерного забруднення", - резюмував Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"