Порошенко: концепцію захисту України на міжнародній арені намагались зруйнувати

Фото: Порошенко у Страсбурзі (eurosolidarity.org)

За словами Порошенка, його команді вдалось цього не допустити

Політики з проросійського пулу, які діють чітко за наказом Кремля, спробували нав’язати у Страсбурзі власний порядок денний, що руйнує концепцію захисту України на міжнародній арені. Про це журналістам заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який знаходиться у Страсбурзі, повідомляє прес-служба ЄС.

"Тільки зусиллями команди "Європейської солідарності" вдалось зруйнувати ці плани, захистити національні інтереси нашої держави та зберегти міжнародну коаліцію у новообраному Європейському парламенті", - заявив Порошенко.

За його словами, у Страсбург приїхала фактично путінська "п’ята колона", оточена російськими журналістами.

"Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті. Дякуючи нашим рішучим зусиллям, сьогодні ця спроба "п’ятої колони" Кремля тут, в Страсбурзі провалилася", – зауважив Порошенко.

"Сьогодні, незважаючи на те, що є розпал передвиборчої кампанії, інтереси України тут – в Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту. Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті – ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда – в цьому і реалізується пропозиція, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які будуть працювати на шкоду нашій державі", - додав він.