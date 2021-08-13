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Порошенко: якщо інфляція росте такими темпами, треба індексувати зарплати і пенсії

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:39
Порошенко: якщо інфляція росте такими темпами, треба індексувати зарплати і пенсії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність".

Порошенко нагадав, що за його каденції НБУ запровадив таргетування інфляції як інструмент боротьби зі зростанням цін.

"Це було дуже важливе досягнення, коли ми поставили завдання Нацбанку вперше за всю історію України перейти до таргетування інфляції. Таргетування інфляції - це боротьба зі зростанням цін. І з інфляції у 20 - 25% ми досягли інфляції у 5%. Це означає, що максимум на 5% ціни зростали", - нагадує п’ятий президент.

Зараз, за його словами, інфляція виросла вже більше, ніж на 10%. Але якщо ви зайдете і подивитеся ціни, починаючи від олії і закінчуючи цукром, починаючи від гречки і закінчуючи хлібом, починаючи від зерна і кукурудзи і закінчуючи м’ясом, ви побачите, що ціни зросли від 20 до 70%.

"Якщо ціни так зростають, то законодавство України, Конституція України передбачає, що має бути індексовано зарплати і пенсії. Хочу наголосити, що це не підвищення зарплати, це індексація. Якщо у вас ростуть ціни - у вас зростають бюджетні надходження. Якщо зростають бюджетні надходження - вони мають бути перерозподілені людини", - пояснює Порошенко.

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