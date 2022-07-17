Порошенко: бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і скоро прибудуть на фронт

Італійські бронемашини MLS SHIELD, які Фонд Порошенка купує разом із волонтерами ГО "Справа громад", вже перебувають неподалік українського кордону і невдовзі будуть на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

Як відомо, Порошенко 4 липня на заводі в Італії анонсував цей контракт. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа громад".

"Нові броньовані автомобілі італійського виробництва, які зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист. Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних сил України. Найголовніше - в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі", - заявив Порошенко.

Він також подякував кожному, хто долучився до того, щоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України.

"Я дякую українським військовим, бо вони боронять Україну. Я пишаюся тим, що Збройні сили України були реально створені, побудовані за натівськими стандартами з 14-го року. Я дуже пишаюся, як у нас це вийшло. Але для того, щоб бути побудованими за натівськими стандартами, вони повинні мати і натівську техніку", - додає Порошенко.

У співпраці з волонтерами ГО "Справа громад" та ГО "Res_Publika. Брати по зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій - пікапи, вантажівки, військові бронемашини, БПЛА. У Порошенка на підтримку армії з початку широкомасштабного вторгнення спрямували понад півмільярда гривень.

Долучитися до збору коштів на бронемашини та іншу техніку для ЗСУ можна за реквізитами:

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