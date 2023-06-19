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Порошенко в Британии покупает еще одну партию мощных тягачей для ВСУ

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Понедельник 19 июня 2023 20:29
Порошенко в Британии покупает еще одну партию мощных тягачей для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Находящийся в Великобритании пятый президент Петр Порошенко сообщил о закупке еще одной партии мощных тягачей Foden, которые способны в считанные минуты разгрузить контейнер с боеприпасами или загрузить подбитую технику для эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Ранее Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" законтрактовали 20 таких машин, первая - уже работает на линии фронта. В настоящее время команда нашла еще 20 тягачей, британские партнеры уже подали соответствующие документы на получение экспортной лицензии для ускорения процедур.

"В Украине за этими автомобилями выискивалась очередь артиллеристов, потому что разгрузка контейнера с боеприпасами занимает полторы минуты. Или эвакуация бронетехники займет полторы минуты. Во время контрнаступления это очень нужно", - заявил Порошенко.

Порошенко в Британии покупает еще одну партию мощных тягачей для ВСУ

Контрнаступление ВСУ

В начале июня ВСУ начали наступление по нескольким направлениям.

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было уволено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. Обсуждались обстановка на фронте и бригады наступления.

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