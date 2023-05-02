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Раненых бойцов будут назначать на должность, которую они в состоянии занимать, - Маляр

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Украина, Вторник 02 мая 2023 20:13
Раненых бойцов будут назначать на должность, которую они в состоянии занимать, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Наталья Кава

Раненые, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

"Задача номер один - воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы - решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", - написала Маляр.

Она напомнила, что назначение раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать – это стандартная процедура. Однако во время войны она стала непростой для боевых командиров.

Маляр рассказала, что на сегодняшний день вакансий в ВСУ в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

"Есть конкретные решения, которые будут реализованы. готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ – и это должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения. Также готовятся изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны и законодательству", - подчеркнула она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада приняла за основу два законопроекта, которые позволят существенно улучшить работу военно-врачебных комиссий.

Также ранее мы писали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

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Анна Маляр ВСУ Война России против Украины
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