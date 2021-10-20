Спроби регулювати ціни на газ призведуть до фінансових втрат України, - Тімченко
Спотворення вільного ринку призведе до фінансових втрат як для виробників, так і для споживачів, а також бюджету в цілому від недоотримання ренти і податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.
"Будь-які спроби використання короткострокових, штучних і неринкових методів неодмінно призведуть до негативних наслідків для економіки України і нафтогазовидобувної галузі, зокрема", - зазначив Максим Тімченко, виступаючи на Українському газовому інвестиційному конгресі.
За його словами, для відновлення низьких цін необхідно не регулювання ринку, а збільшення видобутку газу, а значить нові свердловини і інвестиції.
"Завжди потрібно знаходити баланс між соціальною політикою і підтримкою енергобезпеки. Необхідно думати про бюджетне субсидування обсягів соціального споживання газу. Але неможливо говорити про розвиток газового сектора, про іноземні інвестиції, і паралельно з цим регулювати ціни на газ. Це неприйнятно", - додав генеральний директор ДТЕК.
Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею заборонити приватним компаніям вільно розпоряджатися їх газом, забравши його для потреб держави за певною "собівартістю".
Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.
"Центр Разумкова" попередив, що ця ініціатива призведе до падіння видобутку до 1 млрд м3 в рік, а в Асоціації газодобувних компаній оцінили втрати бюджету від цього в 10 млрд грн.