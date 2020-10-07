Спроба шантажу: МЗС Росії про наміри Німеччини та Франції ввести санкції

Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Рішення про підготовку санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального свідчать про небажання Німеччини та Франції рахуватися з фактами. Москва розцінює це як погрози та спробу шантажу.

Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає прес-служба відомства.

За словами Захарової, зараз нібито формується "антиросійська коаліція", яку очолюють Берлін та Париж.

"Франція і ФРН тепер стають на чолі "антиросійської коаліції", яка формується в Євросоюзі, всупереч запевненням, що неодноразово звучали раніше з Парижа і Берліна, у прихильності партнерству з Росією", - наголосила вона.

Захарова також пригрозила "зробити висновки", якщо Німеччина та Франція не переглянуть свого рішення щодо санкцій.

"У будь-якому випадку "бізнес як завжди" з Берліном і Парижем не вважаємо за можливе", - додала речниця російського МЗС.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Франції повідомило, що Берлін та Париж почали підготовку санкцій проти Росії за отруєння Навального.

Напередодні спеціалісти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили отруєння Навального хімічними речовинами. У організмі Навального виявили біомаркери інгібітори холінестерази.