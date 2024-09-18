Популярный в Украине электромобиль станет гибридом с бензиновым мотором: подробности

Электрический кроссовер Zeekr 001 получит гибридную версию. Отмечается, что серийная модификация китайского авто с дополнительным бензиновым двигателем увидит свет в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarNewsChina .

Материнская компания Geely объявила, что добавит в модельную линейку Zeekr модель из ДВС, поскольку гибриды становятся все более популярными в Китае из-за большого запаса хода, которым не могут похвастаться электромобили. На днях в объектив китайских фотошпионов попал закамуфлированный лифтбек Zeekr 001 с проходящей дорожные испытания гибридной силовой установкой.

На капоте в прошлом электромобиля шпионы заметили наклейку с надписью Hybrid Electric Vehicle, указывающую на необычную для Zeekr силовую установку. Насколько позволяет судить камуфляж, снаружи гибрид ничем не отличается от электрического варианта.

Гендиректор Zeekr Энди Ан анонсировал появление первого гибрида в линейке марки в 2025 году. По его словам, силовая установка новинки будет совмещать в себе достоинства плагин-гибридов и электромобилей.

По данным источников в компании, двигатель внутреннего сгорания будет подключаться к колесам только на высоких скоростях, а в остальное время будет генерировать электроэнергию. Это должно сделать гибридный Zeekr экономичнее конкурентов.

По данным Car News China, 001 все же будет не первым гибридом Zeekr. Роль первенца оставят флагманскому кроссоверу под индексом EX1E – это будет полноразмерный кроссовер, которому предсказывают сходство с Rolls-Royce Cullinan.