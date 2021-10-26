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Популістські звинувачення щодо "Роттердам+" не вплинули на ВАКС, - адвокат

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 17:14
Популістські звинувачення щодо "Роттердам+" не вплинули на ВАКС, - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не взяв до уваги популістські та голослівні звинувачення на адресу формули "Роттердам+", який протягом 15 засідань вивчав надані сторонами матеріали справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката у справі Наталії Дрігваль у колонці для видання "Обозреватель".

"Усі звинувачення щодо формули ціноутворення на вугілля, які часто мали популістський характер, не мали впливу на Вищий антикорупційний суд. Відбувся відкритий публічний процес, який транслювався у прямому ефірі на YouTube. Відбулося понад 15 засідань, що дозволило суду повністю ознайомитися з матеріалами справи та ухвалити рішення максимально виважено та об'єктивно", - повідомила адвокат.

Вона наголосила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) після ретельного аналізу всіх матеріалів досудового розслідування не встановила порушення законодавства під час ухвалення цієї формули. Більше того, всі державні експертизи не підтвердили заподіяне збитками від дії "Роттердам+".

"У результаті позиція НАБУ щодо некоректності включення витрат на логістику вугілля до формули "Роттердам+" не була підтверджена жодною економічною експертизою. У результаті ВАКС по суті підтвердив незаконність кримінального переслідування у справі "Роттердам+". Гасла залишилися гаслами, а ВАКС виконав свою функцію та керувався нормами закону", - додала адвокат.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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