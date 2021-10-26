Популістські звинувачення щодо "Роттердам+" не вплинули на ВАКС, - адвокат

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не взяв до уваги популістські та голослівні звинувачення на адресу формули "Роттердам+", який протягом 15 засідань вивчав надані сторонами матеріали справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката у справі Наталії Дрігваль у колонці для видання " Обозреватель ".

"Усі звинувачення щодо формули ціноутворення на вугілля, які часто мали популістський характер, не мали впливу на Вищий антикорупційний суд. Відбувся відкритий публічний процес, який транслювався у прямому ефірі на YouTube. Відбулося понад 15 засідань, що дозволило суду повністю ознайомитися з матеріалами справи та ухвалити рішення максимально виважено та об'єктивно", - повідомила адвокат.

Вона наголосила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) після ретельного аналізу всіх матеріалів досудового розслідування не встановила порушення законодавства під час ухвалення цієї формули. Більше того, всі державні експертизи не підтвердили заподіяне збитками від дії "Роттердам+".

"У результаті позиція НАБУ щодо некоректності включення витрат на логістику вугілля до формули "Роттердам+" не була підтверджена жодною економічною експертизою. У результаті ВАКС по суті підтвердив незаконність кримінального переслідування у справі "Роттердам+". Гасла залишилися гаслами, а ВАКС виконав свою функцію та керувався нормами закону", - додала адвокат.