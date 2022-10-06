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Спрос на некоторые товары вырос в десятки раз: что покупали украинцы в преддверии зимы

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Украина, Четверг 06 октября 2022 13:36
Спрос на некоторые товары вырос в десятки раз: что покупали украинцы в преддверии зимы Фото: спрос на товары для обогрева вырос во много раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы летом начали закупать товары для обогрева домов и квартир. Спрос на генераторы, конвекторы и разные обогреватели кардинально возрос, чаще стали покупать теплую одежду и покрывала.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спрос возвращается. Что покупают украинцы в магазинах во время войны ".

Как отмечается в материале, это произошло на фоне энергетического кризиса из-за вторжения России, газового шантажа оккупантом и заявлений украинского правительства о том, что нас ожидает самая сложная в истории зима.

"Летом продажи товаров для обогрева выросли в десятки раз, превысив показатели прошлого высокого сезона. Пытаясь обезопасить себя от возможных перебоев с электроснабжением, украинцы скупают генераторы: их продажи выросли примерно в шесть раз. Спрос на масляные обогреватели за лето повысился в 47 раз. Аналогичную динамику продемонстрировали покрывала", - отмечают тенденцию в "Эпицентре".

Значительный рост спроса наблюдается и на все категории электрических обогревателей: электрические конвекторы, тепловые панели, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и т.д. Более чем в три раза выросли продажи биокаминов и твердотопливного оборудования, добавляют в компании.

Как сообщало РБК-Украина, по данным компании COMFY, спрос на обогреватели в Украине вырос примерно в 20 раз. Речь идет о любых видах обогревателей - от классических масляных до более современных керамических панелей.

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