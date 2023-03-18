Впереди продолжительный путь. В Антарктиду отправилась 28 украинская миссия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр .

"Даже в условиях масштабной войны мы должны обеспечивать непрерывную работу нашей единственной антарктической станции, ведь результаты деятельности украинских ученых на ледяном континенте важны для всего мира. Там мы делаем глобальную науку XXI века и не останавливаемся при всех попытках врага отбросить нас в XX", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Фото: на станцию "Академик Вернадский" отправилась 28 группа экспедиторов (facebook.com/AntarcticCenter)

В 28-й Украинской антарктической экспедиции - 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление исследований:

биология;

метеорология;

геофизика.

А также к ученым присоединились:

врач;

повар;

сисадмин;

системный механик;

дизелист-электрик.

Они будут работать на станции в течение года.

Возглавил команду геофизик Богдан Гаврилюк. Он едет зимовать в Антарктику в десятый раз, и это абсолютный рекорд для украинских антарктических экспедиций. В своей предыдущей - 26-й УАЭ Богдан тоже был бейскомандером, а по возвращении весной 2022-го сразу стал на защиту Украины в рядах Пограничной службы.

Кроме того, впервые за последние пять лет экспедиция состоит только из мужчин.

"К сожалению, на этот конкурс подали только 5 женщин (в прошлом году - 19), но они не преодолели все этапы конкурсного отбора", - сообщили в научном центре.

Впереди у участников экспедиции продолжительный и насыщенный путь. Сейчас они едут в Польшу, следовательно – перелеты в Южную Америку, где в чилийском порту Пунта-Аренас будущих зимовников уже ждет наше судно "Ноосфера". Ледокол должен доставить на станцию 28 УАЭ и вернуть на "большую землю" 27 УАЭ, которая уже год отработала в Антарктиде.

Напомним, недавно на станции "Академик Вернадский" провели дерусификацию.

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