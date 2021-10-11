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Заохочуватиме до відпочинку: Instagram запровадить нову функцію для підлітків

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США , Понеділок 11 жовтня 2021 15:30
Заохочуватиме до відпочинку: Instagram запровадить нову функцію для підлітків Фото: Instagram запровадить нову функцію для підлітків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фотоблог Instagram розробляє декілька нових функцій, які будуть направлені на благополуччя підлітків. Одна з них пропонувати інколи робити відпочинок від платформи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

"Ми маємо намір представити те, що, я думаю, матиме велике значення: коли наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той же контент знову і знову і він не сприяє їх благополуччю, ми підштовхнемо підлітків до перегляду іншого контенту", - заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

За словами Клегга, також компанія планує запровадити функцію "зробіть перерву", яка пропонуватиме підліткам трохи відпочити від користування платформою. Наразі невідомо, як саме вона працювати.

Ймовірно, що таким чином Facebook планує компенсувати збитки своїй репутації після того, як компанію звинуватили у тому, що вона приховувала факт існування деструктивних алгоритмів, які негативно впливають на психіку підлітків.

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