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Японія продовжує режим надзвичайного стану через COVID-19

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Токіо, Четвер 09 вересня 2021 10:29
Японія продовжує режим надзвичайного стану через COVID-19 Фото: Японія продовжує режим надзвичайного стану через COVID-19 (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Японії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом. Зокрема, він буде діяти в Токіо та префектурі Осака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Екстрені обмеження в Японії зокрема зосереджені на обмеженні роботи закладів харчування та продажу алкоголю.

Влада Японії пояснює таке рішення тим, аби приборкати спалах COVID-19 та запобігти переповненню лікарень хворими на коронавірус.

Зазначено, що обмеження, введені у зв'язку з НС, мали б завершитися 12 вересня, однак їх вирішили продовжити до 30 числа поточного місяця.

Однак медики зазначають, що введені обмеження не допомогли достатньою мірою знизити кількість важких випадків і навантаження на медичну систему через коронавірус, як того очікувала влада.

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