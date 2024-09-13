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Япония поднимала в небо истребители из-за полета самолетов РФ над архипелагом

Пятница 13 сентября 2024 19:06
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Япония поднимала в небо истребители из-за полета самолетов РФ над архипелагом Иллюстративное фото: Япония поднимала истребители из-за российских самолетов в небе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Япония подняла в воздух истребители. Это произошло из-за российских самолетов, которые впервые за пять лет облетели архипелаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Как заявили в Минобороны Японии, с утра до полудня четверга два российских самолета Ту-142 пролетели из моря между Японией и Южной Кореей в направлении префектуры Окинава.

После этого они полетели к северу над Тихим океаном, чтобы завершить свое путешествие у северного Хоккайдо.

Пока известно, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии. Однако они пролетели над территорией, являющейся предметом территориального спора между Японией и Россией.

"В ответ мы в экстренном порядке мобилизовали истребители Сил воздушной самообороны", - говорится в заявлении министерства.

Стоит отметить, что в последний раз военные самолеты РФ совершали полет над Японией в 2019 году. Но тогда речь шла о бомбардировщиках, вошедших в воздушное пространство страны.

Спорные территории РФ и Японии

Территориальный спор между Японией и Россией относится к южным Курильским островам, которые Япония называет своими "Северными территориями". К числу этих островов относятся Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких островов Хабомаи.

Спор возник после Второй мировой войны, когда Советский Союз занял эти острова в 1945 году после поражения Японии. С тех пор острова находятся под контролем России (как правопреемницы СССР), но Япония продолжает претендовать на них, считая их незаконно оккупированными.

Этот спор препятствует подписанию официального мирного договора между Японией и Россией после второй мировой войны. Переговоры продолжаются уже десятилетиями, однако решение вопроса до сих пор не найдено и ситуация остается важной частью отношений между странами.

Санкции Японии против России

Япония ввела санкции против России из-за ее вторжения в Украину в 2022 году, запретив экспорт высокотехнологичных товаров и роскоши, а также импорт российских морепродуктов и древесины. Токио заморозило активы русских банков и организаций и запретило японским компаниям сотрудничество с некими русскими предприятиями.

В середине июня Япония ввела новейшие санкции против РФ. Всего в список попали 11 человек и 42 компании.

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Япония Российская Федерация Курильские острова
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