Японія перезавантажить 44-річний ядерний реактор

Сьогодні, 23 червня японська компанія Kansai Electric Power, яка обслуговує Осаку і її промислові райони, перезавантажить реактор №3 на своїй станції "Міхама". Він являється найстарішим, який був перезапущений ще з часів катастрофи 2011 року.

Зазначено, що реактору був потрібний спеціальний дозвіл на продовження терміну служби після понад стандартного 40-річного терміну.

До того ж більшість реакторів в Японії залишаються закритими після аварії, яка дала змогу виявити недоліки в їх регулюванні та нагляді.

Член консультативної ради парламентського комітету з ядерної безпеки Тацудзіро Судзукі наголосив, що у нього є побоювання з приводу того, як було отримано схвалення на перезапуск.

Судзукі сказав, що стурбований відсутністю прозорості на отримання дозволу, а також підкреслив, що "промисловість і уряд не винесли уроків Фукусіми".