ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Японія перезавантажить 44-річний ядерний реактор

Новость на русском →
Японія, Середа 23 червня 2021 09:18
Японія перезавантажить 44-річний ядерний реактор Фото: Міхама АЕС (wikimedia / by.Alpsdake)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 червня японська компанія Kansai Electric Power, яка обслуговує Осаку і її промислові райони, перезавантажить реактор №3 на своїй станції "Міхама". Він являється найстарішим, який був перезапущений ще з часів катастрофи 2011 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що реактору був потрібний спеціальний дозвіл на продовження терміну служби після понад стандартного 40-річного терміну.

До того ж більшість реакторів в Японії залишаються закритими після аварії, яка дала змогу виявити недоліки в їх регулюванні та нагляді.

Член консультативної ради парламентського комітету з ядерної безпеки Тацудзіро Судзукі наголосив, що у нього є побоювання з приводу того, як було отримано схвалення на перезапуск.

Судзукі сказав, що стурбований відсутністю прозорості на отримання дозволу, а також підкреслив, що "промисловість і уряд не винесли уроків Фукусіми".

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія ядерное оружие реактор
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб