В Японії через пандемію скасували щорічну появу імператора

Фото: імператор Нарухіто (GettyImages)

Новорічні заходи за участю імператорської сім'ї Японії скасовано через ситуацію з поширенням коронавірусу. Відповідне рішення було прийнято управлінням справами японського імператорського двору.

Про це повідомив телеканал NHK.

Наголошується, що востаннє подібні заходи були скасовані в 1990 році у зв'язку з трауром з нагоди смерті імператора Хірохіто, який доводиться дідом нинішнього імператора Нарухіто.

Щорічно 2 січня десятки тисяч жителів Японії збираються перед імператорським палацом в Токіо, щоб побачити членів імператорської родини, які кілька разів протягом дня виходять на спеціальний балкон, щоб привітати присутніх.

Раніше, 18 листопада, повідомлялося, що в Токіо був встановлений рекордний приріст нових випадків COVID-19 за добу - 493.

За даними Worldometer на 27 листопада, в Японії виявлено 137 261 випадків COVID-19, 116 378 пацієнтів одужали, 2022 людини померли.

Нагадаємо, Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавірусу.

Естонія першою отримала з Японії ліки від COVID-19 для тестування на людях.

Також РБК-Україна писало, що Японія передасть Україні партію препарату фавіпіравір.