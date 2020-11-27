ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Японії через пандемію скасували щорічну появу імператора

Токіо, П'ятниця 27 листопада 2020 05:17
В Японії через пандемію скасували щорічну появу імператора
Фото: імператор Нарухіто (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Новорічні заходи за участю імператорської сім'ї Японії скасовано через ситуацію з поширенням коронавірусу. Відповідне рішення було прийнято управлінням справами японського імператорського двору.

Про це повідомив телеканал NHK.

Наголошується, що востаннє подібні заходи були скасовані в 1990 році у зв'язку з трауром з нагоди смерті імператора Хірохіто, який доводиться дідом нинішнього імператора Нарухіто.

Щорічно 2 січня десятки тисяч жителів Японії збираються перед імператорським палацом в Токіо, щоб побачити членів імператорської родини, які кілька разів протягом дня виходять на спеціальний балкон, щоб привітати присутніх.

Раніше, 18 листопада, повідомлялося, що в Токіо був встановлений рекордний приріст нових випадків COVID-19 за добу - 493.

За даними Worldometer на 27 листопада, в Японії виявлено 137 261 випадків COVID-19, 116 378 пацієнтів одужали, 2022 людини померли.

Нагадаємо, Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавірусу.

Естонія першою отримала з Японії ліки від COVID-19 для тестування на людях.

Також РБК-Україна писало, що Японія передасть Україні партію препарату фавіпіравір.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЯпоніяКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся