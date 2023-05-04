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Более 3 тысяч оккупантов захотели сдаться в плен в апреле

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 13:59
Более 3 тысяч оккупантов захотели сдаться в плен в апреле Фото: более 3 тысяч оккупантов захотели сдаться в плен за прошедший месяц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В апреле увеличилось количество обращений в проект "Хочу жить" от российских солдат. Более 3 тысяч оккупантов захотели сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера государственного проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко во время пресс-конференции.

"За апрель количество обращений у нас выросло по сравнению с мартом 2023 года на 10% и составляет 3200 обращений", - отметил он.

По словам Матвиенко, за время существования проекта было получено более 16 тысяч обращений от оккупантов. Сайт посетило более 36 млн человек, из них 32 млн - с территории России.

По данным соцопроса, проведено среди российских пленных в апреле, 40% оккупантов сдались в плен добровольно.

Напомним, россияне больше года удерживают в плену украинского корреспондента издания "УНИАН" Дмитрия Хилюка, однако в России отрицают это.

Журналисты собрали доказательства нахождения украинского медийщика в российском плену.

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