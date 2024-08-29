Более 200 семей переселенцев из Мариуполя получили социальное жилье в Днепре. 10-этажное здание, по инициативе Мариупольского городского совета, финансовой поддержки правительства Франции и партнеров проекта Mariupol Reborn, было переоборудовано под социальное жилье.

Для повышения уровня доверия со стороны международных партнеров на реконструкцию общежития была внедрена новая прозрачная модель сотрудничества. Согласно ему Мариупольский городской совет выходил с заказом, предоставил техническое и визуальное задание. А международная организация по миграции отвечала за сохранение и целесообразность расходования средств, предоставленных правительством Франции.

"200 тысяч мариупольцев уехали в невозможных условиях на подконтрольные части Украины. Более 2000 семей обратились к нам с запросом на получение социального жилья. Это уже второй объект, который мы полностью подготовили к проживанию наших мариупольцев. О чем это? Это сегодня о достойном отношении к тем потерявшим все. О сохранении того клада, который есть в Украине - о сохранении людей. О возвращении их из оккупации из-за границы", - объясняет мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Поддержал проект и украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Его компания SCM является постоянным партнером по проекту Mariupol Reborn. В реконструкции общежитий, в частности, принял участие Фонд Рината Ахметова, профинансировав обустройство в общежитиях зон совместного пользования – кухонь, игровых, коворкингов, детских площадок. Электросети помог восстановить "ДТЭК", а "Укртелеком" обеспечивает рабочую зону высокоскоростного интернета.

"Приобрели мебель, приобрели современную оргтехнику, а также ноутбуки. Люди, проживающие здесь, могут прийти сюда, поработать, связаться с родными, с близкими. и быть всегда на связи. Также Фонд Рината Ахметова присоединился к проекту и оборудовал зоны общего пользования. Это очень важно для поддержки и сохранения мариупольского общества", - отметил менеджер проектов фонда Михаил Катеринчак.

Во время диалоговых встреч в центрах "ЯМариуполь" по всей Украине тысячи мариупольцев отмечали, что их первое беспокойство - само жилье. Поэтому для проекта Mariupol Reborn важно обеспечение мариупольцев временным жильем, а в будущем - воплощение проектов строительства жилья в самом Мариуполе.

Ремонтные работы проводятся еще в 5 зданиях в Днепре. Впоследствии проект планируется масштабировать и расширить еще несколько городов Украины. В частности, Запорожье, Кропивницкий, Черновцы, Ивано-Франковск и Киев.