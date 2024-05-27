ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 1000 россиян, ПВО и танки: Генштаб обновил потери РФ

Понедельник 27 мая 2024 07:40
UA EN RU
Более 1000 россиян, ПВО и танки: Генштаб обновил потери РФ Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая составили 1150 окупантов. Всего, с начала полномасштабного вторжения, было ликвидировано 502 340 россиянина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 502340 (+1150) человек;
  • танков – 7671 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 14818 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 12981 (+28) единиц;
  • РСЗО – 1084 (+1) единица;
  • средства ПВО – 815 (+1) единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
  • крылатые ракеты – 2221 (+12);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55) единиц;
  • специальная техника – 2118 (+7).

Более 1000 россиян, ПВО и танки: Генштаб обновил потери РФ

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Генштаба, за последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Купянском и Покровском направлениях. Россия пытается использовать преимущество в живой силе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию